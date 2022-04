Ubriachi e molesti in stazione ferroviaria, scatta l’arresto per due giovani

Atti molesti ed escandescenza, il comportamento di due soggetti visibilmente compromesso da abuso di bevande alcoliche è culminato con la denuncia. L’episodio, avvenuto ieri, 31 marzo verso le 17.30, ha rischiato di degenerare tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Una telefonata al 113 ha fatto scattare l’allarme con il pronto intervento degli agenti della Polizia di Stato, una volta arrivati presso la stazione ferroviaria di Bassano del Grappa hanno notato immediatamente due persone dare di matto sul plateatico esterno del bar “Buffet” adiacente alla stazione.

Alla richiesta di esibire di documenti, i due si rifiutavano, chiedendo spiegazioni sul motivo del controllo ed inveendo frasi ingiuriose nei confronti degli operatori di Polizia.

A causa dell’elevato stato di alterazione in cui si trovavano, hanno iniziato a litigare tra loro dando vita ad una colluttazione. Con la degenerazione della situazione, gli agenti hanno ritenuto opportuno accompagnarli al commissariato di viale Pecori Giraldi, operazione che si è resa complicata per la resistenza opposta dai due soggetti, riuscendoci solo dopo ripetuti tentativi.

Anche negli Uffici di Polizia lo stato di agitazione è continuato, con atteggiamenti ostili, minacciosi e offensivi nei confronti degli agenti. Con difficoltà sono stati, infine, fotosegnalati ed identificati. Si tratta di un italiano di 21 anni e un senegalese di 22, regolarmente soggiornante in Italia, entrambi residenti a Cittadella. I due soggetti sono stati tratti in arresto per i reati di violenza, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. Ai due arrestati è stata, inoltre, contestata la violazione amministrativa per lo stato di ubriachezza, mentre al cittadino italiano veniva contestata anche la violazione per il possesso di sostanze stupefacenti. Il Pubblico Ministero di turno Gianni Pipeschi, ha disposto di trattenere i due arrestati presso le camere di sicurezza del Commissariato in attesa del Giudizio Direttissimo. Nella mattinata odierna, presso il Tribunale di Vicenza si è svolta l’udienza di convalida di fronte al Giudice Chiara Cuzzi. Gli arresti sono stati convalidati ed i due soggetti sono stati rimessi in libertà. L’udienza è stata rinviata a Giugno.