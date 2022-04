Al Castello di Thiene è “Tempo di Primavera”: due giorni fra antichi mestieri e arte

Artigianato, antichi mestieri e arte contemporanea questo fine settimana al Castello di Thiene, dove andrà in scena l’evento Tempo di Primavera. Passato, presente e futuro s’incontrano infatti sabato 2 aprile e domenica 3 in una mostra mercato che raggruppa 50 espositori, 4 opere d’arte, nella scenografia del castello, dove si terranno anche laboratori (di calligrafia, intaglio del legno dal vivo), oltre a art talk.

La mostra-mercato anche quest’anno è curata da Giovanna Poggi Marchesi. “E’ una edizione – spiega Francesca di Thiene, comproprietaria del Castello – che vede l’ingresso dell’arte contemporanea. Attraverso gli occhi di artisti ed artigiani raccontiamo l’oggi, e gettiamo uno sguardo sul domani, in un contesto quattrocentesco fortemente ancorato al passato; un progetto basato su questi contrasti che è nato grazie alla collaborazione con Arte Laguna Prize, L’Associazione Dimore Storiche Italiane e Tempo di Primavera”.

Dopo essere state esposte a Venezia arriveranno quindi al Castello un’originale installazione firmata dall’artista di origini tedesche Anja Maria Strauss dal titolo Wortlos Im Netz Des Zeitlosen; e inoltre due tele: una dell’artista cinese Dong Xing (NO.02.202); l’altra della franco-congolese Frédérique Nolet de Brauwere, (Espace 12 10 20). Queste sono collocate nella Galleria al piano nobile del Castello, eccezionalmente aperta per l’occasione.

Nella Cappella Gentilizia (la chiesetta rossa) della dimora invece, scelta della curatrice, è stata collocata un opera “tessile” dell’artista Maria Anastasia Colombo, “O Crux, Ave, Spes Unica”, scelta come simbolo di speranza e pace. Grazie ai ragazzi e ai docenti dell’Istituto Turistico Itet di Thiene, l’opera sarà visitabile il 2 e il 3 aprile dalle 10 alle 19 (ingresso libero).

“Ringrazio gli organizzatori per il rinnovato slancio con cui Tempo di Primavera si appresta ad essere tra gli appuntamenti di maggior richiamo di questo periodo dell’anno – commenta il sindaco di Thiene, Giovanni Casarotto – così come condivido appieno l’apertura al mondo e la sensibilità con cui sa lanciare anche un messaggio forte di speranza, nel segno di quella creatività”. Maria Gabriella Strinati, assessore alla Cultura e all’Animazione del centro Storico, apprezza invece Tempo di Primavera “per la creatività e la sapienza artigianale dei prodotti esposti, nella nostra migliore tradizione artigianale e artistica, senza timore di percorrere anche strade nuove e originali, pur restando fedele all’altissima qualità e allo stile di classe che le sono propri. Il significativo flusso di pubblico testimonia come l’evento sia un appuntamento atteso e molto gradito in Città, capace di attrarre visitatori da tutta la Provincia e non solo”.

La mostra-mercato

Il cuore di Tempo di Primavera è lo spazio dedicato agli artigiani, fra i quali, aggiunge Giovanna Poggi Marchesi “spicca, novità del 2022, una sezione speciale ospitata all’interno delle Scuderie del Castello legata agli antichi mestieri, alcuni dei quali saranno esercitati in loco. Questo grazie alla collaborazione con Stefania Barsoni, ambasciatrice del progetto Wellmade della milanese Fondazione Cologni”. Gli oggetti esposti spaziano dall’abbigliamento, agli accessori, gioielli, oggetti per la casa, fino a ricercati prodotti enogastronomici e saranno acquistabili.

In entrambi i giorni sarà aperta un area dedicata al pranzo e agli spuntini a cura di Zanco Food Project. L’evento è patrocinato dal Comune con Pedemontana Veneta, Itet Aulo Ceccato, Associazione Dimore Storiche Italiane, Istituto Italiano dei Castelli, Associazione per le Ville Venete, Arte Laguna Prize.

Tutte le info sul sito castellodithiene.com.