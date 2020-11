Coppia in difficoltà al rientro dall’escursione: portati in salvo dal soccorso alpino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Attorno alle 16 la centrale del Suem 118 di Vicenza ha chiesto l’intervento del Soccorso alpino di Asiago per una coppia in difficoltà a Valbrenta lungo il sentiero numero 775, in rientro verso Valstagna.

Si tratta di uno dei sentieri più belli e panoramici della Valbrenta, ma impegnativo e adatto ad escursionisti esperti ed allenati. I due escursionisti – 28 anni lei, 30 lui, entrambi di Palermo – saliti dalla Calà del Sasso, durante la discesa si sono trovati in un punto attrezzato con un cavo per superare alcune roccette, ormai prossimo il buio, e hanno temuto di non riuscire ad avanzare.

Messi in contatto telefonico con i soccorritori, è stato consigliato loro di tornare sui propri passi. Gli escursionisti hanno quindi ripreso la salita per raggiungere Malga Col D’Astiago, dove è arrivata in fuoristrada una squadra, che li ha fatti salire e li ha accompagnati a Gallio.