Escursionista perde l’orientamento e si smarrisce: ricerche in corso

Ricerche in corso, nonostante il buio sia già calato, nel territorio del Comune di Valbrenta, per un uomo che si è perso.

Il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è impegnato infatti nella ricerca di un escursionista che ha perso l’orientamento e non sa dove si trova, lungo il sentiero numero 920 tra il Rifugio Scarpon e Col de la Bereta, sul Monte Grappa. L’uomo è in difficoltà e i soccorritori stanno operando con più squadre per riuscire a rintracciare il luogo in cui si trova.

Notizie in aggiornamento