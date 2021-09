Covid, vaccinati 2,5 milioni di under 19. Il generale Figliuolo: “Prime dosi aumentate del 32,5%”

Oltre 2 milioni e mezzo di adolescenti tra i 12 e i 19 anni sono vaccinati contro il Covid, ma ce ne sono ancora un milione e mezzo che non hanno alcuna copertura. E' quanto emerge dall'ultimo report del governo sull'andamento settimanale della campagna. Hanno completato il ciclo vaccinale con entrambe le dosi (o hanno ricevuto una sola dose in quanto guariti dal virus) 2.519.601 giovani tra i 12 e i 19 anni.

Resta difficile la situazione tra gli over 50. In questa categoria 3.249.712 italiani non hanno ricevuto neanche la prima dose del vaccino. Si tratta dell'11,7% del totale. Rispetto a una settimana fa risultano immunizzate 174mila persone in più. Ancora senza prima dose ci sono poi 36.096 persone che lavorano nella sanità, cioè l'1,84% su una platea di 1.959.546 addetti. Risulta invece vaccinato il 94,53% del totale, cioè 1.852.317 persone.

Altri dati. Oltre nove over 80 su dieci hanno completato il ciclo vaccinale: risulta immunizzato il 92,55% del totale contro il 92,35% della scorsa settimana. Si contano quindi 4.223.086 immunizzati su 4.562.910 persone. Tra i 70 e i 79 anni la percentuale scende all'89,56% (una settimana fa era dell'89,1%), cioè 5.390.753 persone su un totale di 6.019.293.

La precisazione del generale Francesco Figliuolo. Il commissario per l'Emergenza dice che da lunedì le somministrazioni delle prime dosi sono aumentate del 32,5%, confermando il trend positivo degli ultimi giorni. In base agli ultimi dati, tra il 20 e il 23 settembre sono state inoculate in media 80.500 prime dosi al giorno contro le 60.700 del 13-16 settembre. Le differenze più significative sono nelle fasce d'età 30-59 anni: +79% tra i 50-59enni, +62% tra i 40-49enni, +41% tra i 30-39enni.