Ddl Zan, le sparate di Naclerio: “Gay aggrediti dagli islamici, non è emergenza”. Infuria la polemica politica

Infuria la polemica politica attorno alle dichiarazioni pronunciate ieri del consigliere comunale di Vicenza, di Fratelli d’Italia, Nicolò Naclerio in risposta a una mozione delle opposizioni che aveva l’obiettivo di sostenere l’approvazione della proposta di legge in materia di violenza o discriminazione per motivi di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere. Una mozione a sostegno del Ddl Zan.



L’esponente di Fratelli d’Italia infatti ieri durante la seduta in sala Bernarda aveva affermato: “i dati dicono che in questi dieci anni ci sono state solo un centinaio di aggressioni a gay e lesbiche e quindi non si può dire che sia un’emergenza”. “Per la sinistra – ha aggiunto fra la costernazione dei consiglieri di minoranza – i gay sono degli esseri in via di estinzione. Considerarla un’emergenza sarebbe un insulto a tutte le forze di polizia e a tutti i cittadini che quotidianamente vengono aggrediti accoltellati e a colpi di machete da immigrati irregolari in tutta Italia. Giornalmente, non in dieci anni”. Ha poi rincarato la dose affermando che “tutti gli ultimi casi di aggressioni a gay e lesbiche sono derivate da genitori islamici con i propri figli”.

“Gravi e allucinanti” le parole del consigliere comunale di FdI – che ha anche la delega ai progetti nell’ambito delle politiche per la sicurezza son state subito definite nella loro replica dai colleghi Ennio Tosetto (Vinova) e Sandro Pupillo (Da Adesso in Poi) e lo hanno invitato a vergognarsi: “Si tratta di parole fuori dal dibattito democratico” hanno sentenziato.

“Dichiarazioni deliranti” le ha definite anche il rappresentante in consiglio del gruppo Quartieri al Centro, Raffaele Colombara: “Ieri sera in Consiglio sono risuonate parole che non rappresentano i vicentini. Non possiamo, per le farneticazioni di qualche membro dell’amministrazione Rucco, finire continuamente alla ribalta in modo negativo e bersagliati come città antidemocratica. Vicenza ha una lunga tradizione democratica e di rispetto di tutti, dimostrata anche col sacrificio e l’impegno di tanti vicentini”. Questa maggioranza, e questo consigliere per primo, dovrebbero fare un minimo di autocritica. Soprattutto, dovrebbe essere il sindaco, ieri sera al solito incapace di dire una parola, a ritirare ogni delega a questo consigliere, che è, ironia della sorte, responsabile per la Sicurezza, e imporgli le dimissioni. Ogni altro discorso non serve: servono i fatti o sarà complice di questo scempio”.

“Ieri, in Consiglio comunale, si è scritta l’ennesima pagina nera per la politica vicentina e per il centrodestra in particolare” ha affermato il consigliere di Coalizione Civica, Ciro Asproso. “La precaria maggioranza di centrodestra è andata ancora una volta in frantumi, con Idea Vicenza e Forza Italia che votano a favore della Mozione, la Lega che si astiene, e il partito della Meloni che non solo vota contro, ma si affida al consigliere Naclerio per dar conto delle proprie convinzioni”. Asproso ha definito l’intervento di Naclerio “un delirio di inqualificabili nefandezze”: “Il consigliere di FdI si scaglia contro i gay, i mussulmani, la sinistra. Tutti colpevoli, a suo dire, di propagare odio, violenza e morte.