Malore fatale sul Grappa durante la gita tra amici. La vittima è un artigiano di 59 anni

Nemmeno il volo in regime di massima urgenza di un elicottero del 118 è servito, nel primo pomeriggio di sabato, per mantenere in vita un escursionista, vittima di un malore improvviso. Si chiamava Gilberto Grego, artigiano di Solagna che con una comitiva di amici si era concesso una gita non impegnativa incamminandosi tra i sentieri e le stradine sterrate sul Monte Grappa, tra le contrade e i boschi in territorio di Valbrenta.

Intorno alle 14 dell’altro ieri un componente del gruppetto si è sentito male nei pressi della località San Nazario, accasciandosi a terra, senza più riprendersi. I compagni di camminata hanno immediatamente soccorso l’amico e chiesto aiuto al 118: l’operatore sanitario ha subito inviato un’ambulanza dall’ospedale di Bassano e attivato anche il velivolo del Suem da Treviso.

Purtroppo inutilmente per il 59enne, altopianese d’origine, stroncato senza appello con ogni probabilità da un infarto fulminante. Senza alcuna avvisaglia precedente nel corso della giornata da trascorrere nella natura e con gli amici, come lui appassionati di montagna, rientrati nelle rispettive case sabato pomeriggio con il groppo in gola per quanto accaduto a uno di loro. La vittima lascia la moglie e un figlio minorenne, costernati alla terribile notizia della perdita del marito e papà, come fulmine a ciel sereno.

Nessun dubbio sulle cause naturali della morte dell’artigiano in campo edile, titolare della ditta individuale “Duegi”, le sue iniziali. Ad accertarsi della corretta ricostruzione di quanto accaduto sono stati i carabinieri della stazione di Crespano del Grappa, intervenuti sul luogo tra le zone del Lepre e della trincea di San Giovanni. Dopo aver raccolto le testimonianze degli amici e dei soccorritori, i militari hanno informato la Procura di Vicenza dei rilievi svolti, con il magistrato di turno ad autorizzare la rimozione della salma e concedere ai familiari di disporne per l’organizzazione del funerale e della sepoltura, senza necessità di ulteriori accertamenti.