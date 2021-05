Volontaria 19enne della Croce Rossa bassanese muore nel rogo dell’auto uscita di strada

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...



Croce Rossa di Bassano del Grappa in lutto per la morte di una sua giovanissima volontaria, morta all’alba carbonizzata nella sua auto, uscita di strada ad Altivole (Treviso).

Elisa Girolametto – residente a Riese Pio X (Treviso), 19 anni compiuti lo scorso 30 dicembre – alle 5,45 stava transitando per il comune trevigiano diretta a Montebelluna,dove stava svolgendo il tirocinio come infermiera in una Rsa per anziani. Improvvisamente ha perso il controllo della sua Fiat Punto, che si è schiantata su un muretto a bordo strada e ha preso fuoco, con la giovane, forse già morta, forse solo gravemente ferita, all’interno. Inutili i soccorsi di Suem e vigili del fuoco. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri.

La giovane operava come volontaria nel Comitato della Croce Rossa di Bassano del Grappo ed era iscritta a scienze infermieristiche. “Oggi il nostro Comitato – ha scritto la Croce Rossa di Bassano su Facebook – vive un giorno di grande dolore, è venuta a mancare in un tragico incidente la nostra volontaria Elisa Girolametto. Elisa era molto attiva con i volontari giovani e nei servizi sanitari, stava frequentando la facoltà di scienze infermieristiche e stava svolgendo il tirocinio in una casa di riposo.Tutti i Volontari sono vicini ai genitori, alle sorelle, e al fidanzato Giorgio Gheno, per far sentire loro l’affetto e la vicinanza della famiglia di Croce Rossa che ha visto Elisa partecipare attivamente alla vita del nostro Comitato.Mancano le parole, ma siamo sicuri che la nostra presenza porterà un po’ di conforto. Il pensiero del Presidente e del Consiglio è rivolto a chi ha condiviso con lei questi anni e i nostri obiettivi”.