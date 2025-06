Spettacolando – Cat Power rilegge Dylan al Teatro Romano di Verona

Il 27 giugno (ore 21,15) il suggestivo Teatro Romano di Verona ospiterà un evento imperdibile: Cat Power – nome d’arte di Chan Marshall – sarà protagonista del suo live “Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert”. Un appuntamento unico che affonda le radici nella storia del rock e del folk, proponendo un omaggio vibrante e raffinato a uno dei concerti più iconici di Bob Dylan.

L’evento fa parte della rassegna Contaminazioni musicali dell’Estate Teatrale Veronese, una kermesse che trasforma il Teatro Romano in un palcoscenico aperto a voci internazionali e sperimentazioni sonore. Calcare uno spazio così carico di storia, di epoche e di atmosfera rende l’appuntamento ancor più magico: l’acustica del teatro, le luci calde sulle colonne antiche, la sera d’estate: tutto concorre a creare una cornice di rara suggestione.

Nel novembre 2022 la cantautrice americana Cat Power è salita sul palco della Royal Albert Hall di Londra e ha ricreato, canzone per canzone, uno dei set live più leggendari di tutti i tempi nel tour mondiale di Bob Dylan che, a metà anni ’60, cambiò il corso della musica popolare, passando dal folk al rock. Tenutosi alla Manchester Free Trade Hall nel maggio 1966, ma conosciuto come il “Royal Albert Hall Concert” per colpa di un titolo sbagliato di un disco-pirata, quel concerto storico ha visto Dylan “cambiare pelle” dall’acustico all’elettrico, a metà spettacolo, sorprendendo il pubblico e suscitando l’ira dei puristi del folk che gli urlarono «Giuda!», mutando per sempre il corso del rock.

L’evento è strutturato come il concerto originale, con la prima metà completamente acustica, contraddistinta da capolavori come “She Belongs To Me” “Visions of Johanna”, “It’s All Over Now, Baby Blue”, “Desolation Row”, “Just Like A Woman” e “Mr. Tambourine Man”.

Nella seconda parte, tutta elettrica, sarà accompagnata da una band di musicisti Usa, apprezzati anche come solisti, produttori e turnisti: Arsun Sorrenti (chitarra elettrica), Erik Paparozzi (basso elettrico), Aaron Embry (piano, armonica), Jordan Summers (organo, Wurlitzer) e Josh Adams (batteria). Del set elettrico fanno parte perle come “Just Like Tom Thumb’s Blues”, “Leopard-Skin Pill-Box Hat”, “Ballad Of A Thin Man” e “Like A Rolling Stone”.

Il concerto è organizzato da Eventi Verona ed è inserito all’interno della sezione musicale nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese 2025, realizzata dal Comune di Verona.

Paolo Tedeschi