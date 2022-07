Spettacolando – Roberto Vecchioni all’Anfiteatro del Vittoriale, domenica 10 luglio 2022

Un nome di grande prestigio, che spicca al Tener-a-mente festival, per l’undicesima edizione della rassegna che si tiene all’anfiteatro del Vittoriale, a Gardone Riviera (Brescia).

Tra i più grandi rappresentanti della canzone d’autore, Roberto Vecchioni ha, infatti, una smisurata confidenza con la lingua italiana. Autore, scrittore, paroliere, professore, poeta e cantante, ha senza dubbio rivoluzionato gli ultimi cinquant’anni della canzone d’autore italiana.

Sul palco del Vittoriale Vecchioni porterà l’ultimo lavoro discografico, pubblicato in formato cd e vinile, ma non in digitale: ‘L’Infinito’, frutto della collaborazione di un gruppo di lavoro d’eccezione e, dal vivo, è un grande spettacolo di canti, immagini, monologhi.

La prima parte del concerto al Vittoriale sarà dedicata ai brani di questo progetto, per poi lasciare spazio ai grandi classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che accomuna la musica, la parola e l’immagine, fino ad avvolgere il pubblico in una dimensione immaginaria e raffinata.

Domenica 10 luglio lo spettacolo avrà inizio alle 21.15. Vecchioni sarà accompagnato sul palco vista-lago dell’anfiteatro del Vittoriale dai suoi storici musicisti: Lucio Fabbri (pianoforte, violino, mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso), Roberto Gualdi (batteria). Vecchioni è l’unico artista ad aver vinto il Premio Tenco (1983), il Festivalbar (1992), il Festival di Sanremo (2011) e il Premio Mia Martini della critica (2011).