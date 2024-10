Veneto misterioso, al via 80 eventi “da brividi”. Gli appuntamenti nel vicentino

Novembre in Veneto si lega al mistero. Se da sempre la fantasia popolare ha dato forma a leggende e racconti oscuri, a far diventare questa consapevolezza una rassegna è “Veneto: spettacoli di Mistero”, il festival (26 ottobre – 1° dicembre 2024) promosso da Regione del Veneto e realizzato dalle Pro Loco regionali dedicato interamente a storie e misteri di un variegato territorio che si estende dal mare alla montagna.

La 16esima edizione della rassegna è stata presentata oggi a Venezia, presso la sede dell’Archivio di Stato, e vedrà la messa in scena quasi 80 spettacoli basati su racconti della tradizione legati a Terra e Aria, elementi che, dopo l’acqua e il fuoco delle scorse edizioni, accomuneranno tutti gli appuntamenti. “Si apre un altro novembre dedicato al mistero e alla leggenda, all’insegna della tradizione e della cultura della tradizione orale – sottolinea Alberto Toso Fei, direttore artistico della rassegna – ‘Veneto: Spettacoli di Mistero’ tocca il numero 16, e non è mai stato così in salute! Quest’anno sposiamo il Cielo e la Terra che chiudono un ciclo triennale dedicato agli elementi e l’edizione 2024 segna un ulteriore salto di qualità nell’offerta degli eventi”.

Piazze, ville, teatri, castelli, boschi e lagune saranno lo scenario in cui prenderanno vita antichi racconti: dal mito di Fetonte che incendiando la volta celeste creò la Via Lattea agli uomini dal cuore di pietra governati dalla regina Tanna nelle Marmarole; da Girolamo Segato di Sospirolo, che aveva appreso in Egitto le tecniche per pietrificare i morti, ad Andrea Palladio, architetto che con la pietra creava bellezza, le cui ossa rimangono avvolte nel mistero; dai morti che tornano in vita per denunciare delitti e soprusi fino al mito dei nani che, si scopre, risale ad una celebre saga in lingua tedesca che parla di nani veneziani che vanno a scavare l’oro nelle miniere del nord Europa. Il racconto, totalmente sconosciuto in Italia, è stato ripreso dai fratelli Grimm nella fiaba di Biancaneve e i sette i nani, i cui piccoli protagonisti non sono altro che i nani veneziani, i “venediger” dell’antica saga. Obiettivo dichiarato di “Veneto: Spettacoli di Mistero” è, infatti, la promozione del territorio attraverso la grande eredità della tradizione culturale regionale, alla riscoperta dell’immaginario collettivo Veneto.

Spiega l’assessore alla cultura di Regione del Veneto, Cristiano Corazzari: “Questo Festival rappresenta una realtà che nel corso degli anni si è consolidata in modo rilevante con una nuova vitalità e un nuovo coinvolgimento dei nostri territori grazie all’azione insostituibile e straordinariamente importante dell’Unione delle Pro Loco Veneto e delle singole Proloco coinvolte in tutto il territorio regionale. Attraverso le storie, le leggende, i misteri si consolidavano in passato delle tradizioni e delle identità culturali attorno cui si riconoscevano le comunità che hanno dato vita poi al Veneto e al carattere sociale della nostra collettività. Puntiamo alla riscoperta dell’immaginario collettivo veneto risalente ad un’epoca molto antecedente a feste come Halloween”.

“La rassegna, come di consueto, – evidenzia Rino Furlan, presidente Unpli Veneto – si svolge in tutto il territorio delle sette province e vede coinvolte 44 pro loco, per un totale, ad oggi, di 78 eventi. Una rassegna che potrebbe sembrare legata al periodo di Halloween, ma quest’ultima festa proviene dall’America mentre in Veneto siamo partiti molto tempo prima con storie e leggende misteriose tramandate oralmente, come ben dimostra questo festival, che porta alla luce le radici di una cultura antica”.

“Con questo festival – conclude Fabrizio Tonon, presidente UNPLI Venezia e referente della rassegna – che ha saputo evolversi nel tempo, ripercorriamo eventi storici resi leggendari dalla partecipazione collettiva. Il Festival, in queste 16 edizioni, non ha avuto interruzioni, riuscendo a adeguarsi al cambiamento, rigenerandosi e trovando nuove energie dai volontari, dagli storici ai professionisti fino ai semplici appassionati che non hanno mai smesso di testimoniare e coinvolgere il pubblico utilizzando strumenti innovativi”.

Gli spettacoli

Tutto il programma è disponibile sul sito spettacolidimistero.it (il programma potrebbe subire variazioni in base al meteo, il consiglio è quindi di verificare eventuali modifiche contattando direttamente gli organizzatori di ogni evento. Qui di seguito gli appuntamenti nel vicentino.

Sabato 26, domenica 27 e giovedì 31 ottobre

Villaverla – Villa Ghellini

Delitto in villa – Percorso animato guidato

Domenica 27 ottobre ore 14.00, 15.30 e 17.00

Montecchio Maggiore – Villa Gualda

Le angherie dei Conti Gualdo nelle terre di Villa Gualda – Rappresentazione teatrale

Giovedì 31 ottobre, ore 18.30

Bassano del Grappa – Camminamento mura Castello degli Ezzelini Bassano

Sospiri dal sottosuolo – Percorso animato guidato

Giovedì 31 ottobre, ore 20.00

Marostica – Castello Inferiore

La notte degli spiriti – Percorso animato guidato

Sabato 2 novembre, ore 18.30 e 20.30

Sandrigo – Villa Sesso Schiavo

Nebbia e sassi – Visita guidata teatralizzata

Sabato 9 novembre, ore 17.00

Nanto – Villa Barbaran Grassi

Il mistero della pietra parlante – Rappresentazione teatrale itinerante

Domenica 10 novembre, ore 20.30

Brendola – Villa Pagello

La rosa nel pozzo – Spettacolo teatrale

Sabato 16 novembre, ore 20.30

Fara Vicentino – Teatro Parrocchiale

Assassinio sulla Vaca Mora – Rappresentazione teatrale

Venerdì 15 novembre, ore 20.30

Lugo di Vicenza – Villa Godi Malinverni

Terra di sangue. Vento d’amore – Spettacolo teatrale

Domenica 17 novembre, ore 14.30 e 16.00

Montorso Vicentino – Villa Da Porto Barbaran

Le pietre parlano… – Rappresentazione teatrale

Venerdì 22 novembre, ore 20.30

Trissino – Chiesa di Sant’Andrea

Assassinio nella parrocchiale – Rappresentazione teatrale.