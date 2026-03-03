Garage divorati da un incendio. Disagi al traffico in via Roma

Paura a Rosà ieri pomeriggio per l’incendio dei garage di un condominio. Alle 16 di ieri, 2 marzo, la sala operativa dei vigili del fuoco di Vicenza é stata infatti allertata per una densa colonna di fumo nero che si alzava da un complesso di garage a servizio del condominio di via Roma a Rosà.Non si registrano feriti.

Le squadre intervenute da Bassano del Grappa, da Schio, dalla centrale di Vicenza e dal distaccamento padovano di Cittadella e hanno stanno lavorando a lungo per estinguere le fiamme e ripristinare la sicurezza dell’edificio. Le cause dell’innesco che sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni sono terminate verso le 18 e la strada è stata chiusa per tutto il tempo necessario alle operazioni. Pesanti le ripercussioni sul traffico.

