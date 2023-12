Automobilista distrugge plateatico e sfonda la vetrina di un bar in piazza Rovereto. Poi scappa

Alle prime luci dell’alba di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Piazza Rovereto a Thiene per un’auto che, evidentemente uscita dritta allo stop, ha invaso il plateatico di un bar per poi abbatterne la vetrina. Non si hanno notizie di persone ferite, dato che l’auto col suo guidatore si è poi allontanata.

I pompieri del distaccamento volontario di Thiene hanno messo in sicurezza l’area eliminando tutti gli elementi pericolanti della vetrina e del plateatico. I carabinieri hanno iniziato le indagini per individuare l’automobilista che si è dileguato dopo l’incidente. L’intervento dei Vigili del Fuoco è terminato poco prima delle 8.