Cadono in A4 per un guasto allo scooter durante il sorpasso: grave una coppia

Alle 8:40, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Grisignano e l’allacciamento dell’A 31 per un incidente stradale che ha coinvolto uno scooter in fase di sorpasso per un probabile guasto meccanico: feriti il conducente e la passeggera finiti per terra.

I pompieri arrivati sul posto, hanno messo in sicurezza il teatro dell’incidente e collaborato con il personale sanitario, che ha preso in cura le due persone, stabilizzati e trasferiti in ospedale: l’uomo, in particolare, è stato intubato sul posto. Sul luogo dell’incidente anche la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Durante le operazioni di soccorso il traffico veicolare è stato canalizzato su una sola corsia. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.