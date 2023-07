Pullman a fuoco sull’A12 in direzione Genova, diversi intossicati

Un pullman con a bordo 50 persone ha preso fuoco in galleria sull’autostrada A12 tra Recco e Nervi, in direzione Genova. Il tratto dell’autostrada, con fumo sulle carreggiate, è stato chiuso in entrambe le direzioni. Undici persone sono state portate in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, ma anche la polizia stradale e i tecnici Aspi. A causa del rogo si è creato un denso fumo all’interno del tunnel che ha provocato 25 gli intossicati. In codice giallo in ospedale sono state trasportate 37 persone, tra queste anche un bambino di 9 anni, una donna incinta e una signora che si è fratturata una gamba durante la fuga. Il più grave è l’autista dello stesso pullman costretto a sottoporsi alla camera iperbarica dopo aver salvato diverse persone dal mezzo in fiamme.

L‘incendio, secondo le primissime informazioni, si è formato in seguito al surriscaldamento del mezzo. I passeggeri sono riusciti a uscire tutti dalla galleria e i feriti sono stati medicati inizialmente nell’area di servizio di S. Ilario per intossicazione. Il ferito più grave è l’autista del pullman costretto a ricorrere alla camera iperbarica mentre altre cinque persone lievemente intossicate sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Denso il fumo all’interno della galleria e per questo sono state mandate sette ambulanze e due auto mediche. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i tecnici di Aspi. La protezione civile regionale ha assistito le persone in coda con rifornimenti di acqua.

Il tratto compreso tra Recco e Nervi sulla A 12 è stato chiuso per ore in entrambe le direzioni causando lunghe code. Poi, in serata, l’autostrada è stata riaperta con il traffico verso Genova deviato nella carreggiata opposta per consentire le verifiche all’interno della galleria.