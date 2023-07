Paura per un 60enne di Schio ruzzolato sul monte Cristallo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Paura oggi per un sessantenne di Schio sul monte Cristallo, nelle Dolomiti Ampezzane (provincia di Belluno): l’uomo, arrivato in zona per una gita col figlio, è ruzzolato per una quindicina di metri lungo il canale Staunies.

Il figlio che si trovava assieme a lui ha subito contattato i soccorsi. A intervenire sul luogo è stato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Dopo aver valutato le condizioni del ferito in seguito alle botte riportate nella caduta, il personale di soccorso ha issato a bordo l’uomo con il verricello e lo ha accompagnato all’ospedale di Cortina.