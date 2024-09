Grisignano, il “vice” si dimette a 100 giorni dalle elezioni. “Mancano i presupposti per continuare”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’amministrazione comunale di Grisignano di Zocco rimane senza il “n°2”, sul piano politico. Sono ufficiali da ieri, infatti, le dimissioni dall’incarico di Egidio Forestan, eletto appena poco più di 100 giorni fa nella tornata elettorale delle Comunali di inizio giugno 2024, “braccio destro” a quanto si apprende fino a pochi giorni fa della neosindaca Elisa Bastianello. La conferma di quanto nella cittadina del “Soco” era noto in maniera ufficiosa tra chi frequenta gli ambienti del Municipio ha ottenuto i crismi dell’ufficialità all’ora di pranzo del giovedì, con un annuncio di poche righe apparso sulla pagina Facebook gestita dal Comune.

Per quanto noto ad oggi, Forestan manterrà fede all’incarico di consigliere comunale, con ogni probabilità però uscendo dal gruppo di maggioranza oltre che dalla giunta. Inevitabile nel futuro a breve termine il rimpasto nella squadra amministrativa guidata da Bastianello, al suo primo mandato e subito alle prese con una “patata bollente” non di poco conto in apertura dell’autunno, considerando il pacchetto di deleghe importanti in carico all’ora ex vicesindaco solo fino a ieri.

Forestan, imprenditore, saluta con diplomazia sul piano formale, lasciando intendere che si tratti di una decisione forte maturata non per sopravvenute esigenze personali, ma per diversità di vedute in seno alla giunta. “Sono venuti a mancare – questa la sintetica dichiarazione del “vice” uscente rilasciata sul tema ad un quotidiano locale – i presupposti per continuare la collaborazione. Ringrazio il sindaco per l’opportunità datami e ringrazio l’intera giunta e faccio gli auguri di buon lavoro”. Da sponda Comune sui piani del contenuto si va anche qui “in rima”, vale a dire frasi di circostanza: “si ringrazia il signor Forestan per il lavoro svolto ed il contributo dato alla corrente amministrazione”.

Le deleghe in capo prima a Forestan passano allora di mano, provvisoriamente, alla prima cittadina Elisa Bastianello. Quarantenne, madre e amministratrice pubblica di professione avvocato, eletta nella lista “Contiamoci” e succeduta a Stefano Lain nel ruolo di sindaco. Per ora lei non ha inteso rilasciare dichiarazioni attraverso i canali istituzionali o personali. Tornando agli assessorati, si tratta di ambiti cruciali nell’amministrazione comunale di un paese popoloso come Grisignano, a partire da lavori pubblici e urbanistica, commercio e artigianato, edilizia privata e arredo urbano e altri ancora.