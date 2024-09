Previsioni meteo 27-29/09, ancora qualche pioggia, poi tempo stabile da domenica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Un fronte perturbato è in transito sul nord est con rovesci sparsi e qualche temporale. Un peggioramento rapido che al suo seguito lascerà subito spazio a delle schiarite sul Vicentino, non mancherà comunque della locale instabilità fino a sabato. Si avvertirà una flessione delle temperature e un rinforzo dei venti.

Venerdì 27 settembre

Nella prima mattinata ci saranno delle piogge sparse anche a carattere di rovescio, più diffuse su medio e alto Vicentino. Già a metà giornata però si affacceranno delle schiarite a partire da ovest. Cielo da variabile a poco nuvoloso la sera. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura compresi tra 14 e 20 gradi.

Sabato 28 settembre

Inizialmente cielo variabile in montagna, più soleggiato in pianura. Formazione di nubi cumuliformi nel primo pomeriggio sulle pedemontane associate a qualche locale rovescio, in spostamento verso sud. Ampie schiarite la sera su tutta la provincia. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali. Temperature in calo.

Domenica 29 settembre

Giornata con sole prevalente sul Vicentino. Non mancheranno innocue nubi sulla fascia Prealpina. Estremi termici in pianura tra 10 e 20 gradi. Ventilazione secca da nord est con visibilità ottima.

Tendenza nel lungo termine

Tra martedì e mercoledì la pressione atmosferica sarà in generale aumento su tutto il nord Italia. Questo favorirà sul Vicentino un aumento termico e un maggiore soleggiamento.