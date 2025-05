Ponte dei Nori, solidarietà dei sindaci del territorio al collega Zordan e ai tecnici comunali indagati

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In merito alla notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati di sei persone, per il crollo del ponte avvenuto a Valdagno nelle scorse settimane, intervengono i sindaci dei Comuni dell’Alto vicentino afferenti al Distretto 2 dell’Ulss 7.

“Nell’esprimere vicinanza umana ai familiari delle due persone tragicamente decedute, ci sentiamo di manifestare anche la nostra solidarietà istituzionale al sindaco Zordan e a tutti i tecnici e i professionisti coinvolti in questa vicenda. Pur comprendendo che l’azione della Procura rappresenti un atto dovuto per accertare le responsabilità, non possiamo nascondere la preoccupazione crescente, come amministratori locali, nel constatare come troppo spesso — anche in presenza di eventi complessi e non sempre prevedibili — venga automaticamente ricondotta la responsabilità su chi amministra o esercita funzioni tecniche”.

“Siamo chiamati ogni giorno a prendere decisioni in tempi stretti, – sottolineano i sindaci – con risorse sempre più limitate e in un quadro normativo spesso ambiguo. Se a tutto questo si aggiunge il rischio costante di ritrovarsi indagati per fatti tragici e imprevedibili, è inevitabile che sempre meno persone saranno disposte ad assumersi l’onere e la responsabilità di guidare un’amministrazione pubblica. Non servono eroi, ma servono fiducia, rispetto e tutela per chi si mette a disposizione della comunità con onestà e spirito di servizio”.