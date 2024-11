Il camion frena all’improvviso, il carico sfonda la cabina: salvo l’autista, regionale 11 bloccata – VIDEO/GALLERY

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La frenata improvviso, il carico eccezionale che sfonda la cabina, il traffico in tilt per la strada bloccata. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 15,40 di oggi, mercoledì 13 novembre, in località Barbano di Grisignano di Zocco, lungo la strada regionale 11 in via Vittorio Veneto, per un camion trasporto eccezionale il cui carico ha sfondato la cabina di guida per una brusca frenata: illeso l’autista.

Il guidatore dell’autoarticolato, carico di semi lavorati siderurgici, stava viaggiando verso Vicenza quando, come ha riferito, ha frenato per evitare un’auto che svoltava su una via privata e il carico di billette si è spostato in avanti.

I vigili del fuoco, accorsi subito da Vicenza con due automezzi tra cui l’autogru, hanno messo in sicurezza il mezzo e intanto predisposto le operazioni per trasferire il carico su un altro veicolo per il trasporto pesante, arrivato sul posto. Le lunghe operazioni per liberare l’importante arteria hanno portato al blocco della circolazione lungo la SR11: a deviare tutto il traffico sulle vie adicenti, con conseguenti code, sono stati i carabinieri.