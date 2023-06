Nell’incidente in A4 muore il 30enne alla guida, in rianimazione il passeggero

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono emersi ulteriori particolari sull’incidente mortale della tarda serata di sabato in A4, in

corrispondenza dello svincolo di Grisignano di Zocco (direzione Venezia) ma non ancora il nome della vittima, un uomo di circa 30 anni probabilmente di nazionalità straniera. Chi viaggiava con lui nell’abitacolo di una Citroen Saxo andata in parte distrutta, è un 31enne di origini moldave. Entrambi risiederebbero a Mantova, nel capoluogo, dove la notizia è giunta solo a distanza di 48 ore, complice il mancato ritrovamento dei documenti personali della persona deceduta.

Lo schianto autostradale risale a circa le 22 di sabato 17 giugno, per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale intervenuta sul posto, a poco più di un paio di chilometri dal confine tra le province di Vicenza e Padova. Si tratterebbe di un incidente a causa autonoma, senza il coinvolgimento di altri veicoli, anche se risultano in corso indagini per approfondire il fatto e per attribuire le eventuali responsabilità in merito.

Il 31enne rimasto gravemente ferito – le sue iniziali sono S.V. – è stato soccorso in strada e affidato alle cure della squadra del Suem d’emergenza, in un secondo momento trasportato in ospedale al San Bortolo in codice rosso. Dopo una prima fase trascorsa in rianimazione, e una volta constatata la presenza di politraumi sul corpo e al contempo l’assenza di lesioni gravi interne, il giovane sia avvierebbe ad uscire dal pericolo di vita, in attesa del prossimo bollettino medico che lo riguarda.

A perdere la vita in pratica “sul colpo”, secondo quanto apparso evidente all’indomani dell’incidente mortale dalla dinamica del terribile schianto, sarebbe chi si trovava alla guida dell’utilitaria. L’uomo è stato sbalzato a distanza di più decine di metri dall’automobile, che di fatto si è spezzata in due dopo la carambola (ad alta velocità) sulle barriere guard-rail di delimitazione della carreggiata. Anche il giovane moldavo ferito è stato soccorso sull’asfalto autostradale, doppia circostanza che fa pensare al possibile mancato allacciamento delle cinture di sicurezza per entrambi gli occupanti della Citroen.