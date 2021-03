Si surriscaldano i freni di un camion carico di tronchi. Intervento-lampo dei pompieri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La tempestività dei vigili del fuoco di Vicenza e anche l’intelligenza di un autotrasportatore hanno permesso di evitare guai peggiori nel primo pomeriggio, lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Grisignano di Zocco e Padova Ovest, dopo il principio d’incendio che ha interessato un rimorchio carico di grossi tronchi d’albero.

L’allarme è scattato alle 13.55, con l’intervento rapido dei pompieri richiesti al chilometro 354, in direzione Venezia, dopo un problema scaturito dal surriscaldamento delle ganasce dell’impianto frenante, che rischiava di coinvolgere sia la motrice che il carico di legname.

L’autista per sua fortuna si è accorto in tempo utili del fumo provenire dalla scocca, e dopo essersi fermato è riuscito a staccare la motrice e mettersi in salvo, senza dover ricorrere a cure mediche successive. I pompieri arrivati da Vicenza e Padova, invece, hanno spento il fuoco che stava intaccando in maniere insidiosa il rimorchio pieno di tronchi di legno, di fatto evitando il coinvolgimento dell’intero carico.

Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora, nel cuore del pomeriggio, ma a causa delle operazioni di soccorso necessarie si sono fermate diverse code di portata di alcuni chilometri, anche in considerazione di un secondo evento accidentale – l’incendio di un furgone carico di carta – avvenuto solo un’ora dopo sulla carreggiata opposta, e a distanza di una manciata di chilometri appena.