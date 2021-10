Svaligiato il deposito Bofrost: via il cibo surgelato da 15 camioncini-frigo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ladri nel deposito della Bofrost, nota azienda di surgelati consegnati porta a porta, a Grisignano di Zocco, in via Serenissima, lungo l’autostrada A4 Brescia-Padova: hanno arraffato tutti i prodotti presenti in 15 mezzi aziendali e pronti per raggiungere i clienti in giro per il Veneto.

I banditi hanno scavalcato la recinzione e quindi forzato le serrature dei furgoncini-frigo, saccheggiandoli. Poi, si son dileguati. I carabinieri del nucleo operativo di Vicenza stanno ora controllando minuziosamente le immagini delle telecamere di video sorveglianza per acquisire elementi che possano tornare utili all’individuazione dei responsabili. Non è la prima volto che il deposito Bofrost viene preso di mira dai ladri.