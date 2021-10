Operaio investito in galleria Spv: è grave. Superstrada Pedemontana bloccata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave infortunio sul lavoro in galleria Ca’ Fusa lungo la Superstrada Pedemontana Veneta nel tratto che ricade nel Comune di Sarcedo. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno.

L’operaio, per cause in corso di accertamento, è stato investito da un mezzo nella carreggiata in direzione di Malo. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, da una prima ricostruzione pare che l’uomo – un 26enne – fosse intento a lavorare sul bordo strada, mentre un secondo operaio si occupava delle segnalazioni: è stato in quel momento che un’auto ha tamponato con estrema violenza la vettura ferma, che a sua volta di rimbalzo ha colpito l’operaio.

Sul posto è arrivata subito un’ambulanza del Suem 118 da Bassano l’elisoccorso di Treviso Emergenza, seguiti dai vigili del fuoco da Bassano del Grappa: questi, dopo aver messo in sicurezza i mezzi, mentre l’operaio veniva stabilizzato dal personale sanitario e quindi trasportato con l’elisoccorso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, in codice rosso a causa dei gravi danni riportati. Illesa la persona dell’auto investitrice. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario della superstrada. Durante tutte le operazioni di soccorso la superstrada nel tratto fra Breganze e l’intersezione con l’autostrada Valdastico è rimasta chiusa al traffico in direzione ovest, provocando colonne e disagi. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 14.