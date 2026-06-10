Morto Walter Sinico, fondato della storica azienda orafa di Camisano

Camisano Vicentino e tutto il mondo imprenditoriale orafo in lutto per l’improvvisa scomparsa di Walter Sinico, fondatore di Sinico Jewels, da lui fondata nel 1969. 79 anni, Sinico lascia Mariuccia e i figli Pamela e Samuele, con i nipoti Elia, Sofia e Linda. I funerali si terranno domani, giovedì 11 giugno, alle 10 nella chiesa parrocchiale di Camisano.

A ricordarlo con un post sui social è proprio l’azienda da lui fondata. “Ci sono persone che costruiscono un’azienda. E poi ci sono persone – è scritto sui profili di Sinico Jewels – che costruiscono una storia, una famiglia e un insieme di valori destinati a durare nel tempo. Walter Sinico è stato questo. Con coraggio, determinazione e una straordinaria fiducia nei propri sogni, ha trasformato un’intuizione in una realtà che oggi continua a vivere e crescere. Partito con poco più della sua passione, del suo talento e del sostegno della sua amata famiglia, ha saputo creare un percorso fatto di lavoro, sacrificio, serietà e rispetto per ogni persona incontrata lungo il cammino. Non ha mai cercato scorciatoie. Credeva nel valore delle cose fatte bene, nella parola data, nella dignità del lavoro e nell’importanza di restare fedeli ai propri principi anche quando sarebbe stato più facile rinunciarvi”.

“Per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo – aggiunge la nota della famiglia Sinico e dell’azienda – Walter non è stato soltanto un imprenditore. È stato una guida, un esempio di tenacia, un uomo capace di affrontare le difficoltà senza perdere il sorriso, di trasmettere fiducia nei momenti più difficili e di insegnare che il vero successo non si misura da ciò che si possiede, ma dalle persone che si riesce ad aiutare e ispirare. Ha lasciato ai suoi figli, ai suoi nipoti, alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco un’eredità che va ben oltre qualsiasi risultato professionale: il valore della famiglia, il rispetto per gli altri, l’onestà, il coraggio di credere nelle proprie idee e la forza di rialzarsi dopo ogni ostacolo. Oggi lo ricordiamo con immensa gratitudine e con la consapevolezza che la sua presenza continuerà a vivere in ogni creazione, in ogni traguardo raggiunto e in ogni scelta guidata dai valori che ci ha trasmesso. Perché alcuni uomini non se ne vanno mai davvero.

Continuano a vivere nelle persone che hanno amato, nelle opere che hanno costruito e nell’esempio che hanno lasciato. Grazie Walter. Grazie per aver creduto nei tuoi sogni e per aver insegnato a tutti noi a credere nei nostri”.

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