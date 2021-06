Paura per una mamma vicentina e la sua bimba di due anni. La Fiat 500 si ribalta nel campo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si era alzata molto presto, prima dell’alba, una giovane mamma di 34 anni di Camisano Vicentino, per farsi trovare puntuale al turno di lavoro mattutino all’ospedale di Padova. E, probabilmente, a tradirla potrebbe essere stato proprio un colpo di sonno, considerando che sarebbe stato escluso il concorso di altri veicoli nell’incidente.

Prima di recarsi in reparto, l’infermiera stava accompagnando dai nonni padovani la sua bimba di due anni quando, per cause ancora da verificare, la sua Fiat 500 è finita fuori strada, ribaltandosi su una fiancata, in un prato all’altezza di Piazzola sul Brenta lungo la strada provinciale 75.

Sono stati attimi di paura, stamattina poco prima alle 5 quando l’oscurità si apprestava a diradarsi, con i soccorsi a precipitarsi sul luogo indicati da chi ha dato l’allarme al 118 ancora con il buio. Per fortuna la madre se l’è cavata con qualche contusione di lieve entità, ma nulla di grave, mentre la bimba assicurata al seggiolino è rimasta del tutto illesa ed è stata visitata solo per cautela.

A collaborare sul luogo dell’incidente stradale sono stati i carabinieri, gli operatori del Suem giunti dall’ospedale di Cittadella e i vigili del fuoco. Mamma e la piccola figlia erano rimaste bloccate all’interno dell’abitacolo dell’auto, rovesciato su un fianco. I soccorritori hanno agito con tempestività e hanno estratto entrambe le vittime dell’uscita di strada dalla 500 senza problemi, per poi affidarle ai colleghi sanitari della donna lievemente ferita. Per quest’ultima, dopo le medicazioni, sono stati assegnati 6 giorni di prognosi per la completa guarigione.