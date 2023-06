Perde il controllo dell’auto, abbatte un palo telefonico e finisce nel fossato. Ferita una donna

Incidente stradale con esito di una persona ferita e intervento dei vigli del fuoco oltre che del personale sanitario del Suem stamattina a Camisano Vicentino, dove una donna è stata soccorsa dopo l’uscita di strada improvvisa, a quanto noto senza il concorso di altri veicoli in strada lungo la Sp25, in via Seghe.

L’allarme al 118 è scattato alle 8.50 di martedì, con invio di un’autoambulanza dal pronto soccorso dell’ospedale berico San Bortolo e di una squadra di pompieri dalla centrale del 115 sempre dal capoluogo vicentino competente territorialmente.

Gli operatori specializzati accorsi da Vicenza hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la conducente, rimasta incastrata nelle prime fase successive all’uscita dalla carreggiata con ribaltamento su un fianco della vettura. Nel “salto” fuoristrada è stato abbattuto un palo di illuminazione pubblica, che fortunatamente per la conducente non avrebbe provocato un urto violento, spezzandosi all’impatto.

La donna lamentante dolore per le contusioni è stata presa in cura dal personale del Suem 118 per essere trasferita in ospedale, con un codice di media gravità. Sul posto sono giunti anche i tecnici dell’azienda telefonica per verificare la situazione dei cavi in seguito al palo divelto nell’incidente. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.