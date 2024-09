Auto sbanda nella notte e abbatte il palo della luce: ricoverato il conducente

E’ stato un grande boato seguito da un rumore di rottami quello che la notte appena passata, attorno alle 4, ha svegliato alcuni residenti allarmati dal frastuono. Pronto l’intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi rapidamente in Via Roma a Torri di Quartesolo per un’auto finita contro un cordolo spartitraffico dopo aver abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica: ferito il conducente.

La squadra dei Vigili del Fuoco arrivata dal distaccamento di Vicenza, ha subito messo in sicurezza l’auto e isolato i fili del palo dell’illuminazione, mentre il ferito era già stato trasferito in ospedale dai sanitari del Suem comprensibilmente sotto shock dopo la perdita di controllo del veicolo e il pesante impatto con l’infrastruttura stradale. Sul posto a gestire il traffico oltre che ad eseguire i rilievi di rito, i Carabinieri: al momento non sono però note le cause all’origine dell’impatto. Le operazioni di soccorso condotte dai pompieri vicentini, sono terminate dopo circa un’ora.