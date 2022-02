Allarme Onu: gli incendi estremi aumenteranno del 50% entro la fine del secolo

Secondo quanto emerge da un nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep), il cambiamento climatico e l’uso eccessivo del suolo, renderanno gli incendi più frequenti e intensi. L’aumento globale di quelli estremi sarà fino al 14% entro il 2030, del 30% entro il 2050 e del 50% entro la fine del secolo. L’analisi suggerisce inoltre che ci sarà “un cambiamento radicale nella spesa pubblica per gli incendi, spostando gli investimenti sulla prevenzione”.

Secondo il rapporto “Spreading like Wildfire: The Rising Threat of Extraordinary Landscape Fires”, realizzato dall’Onu con il partner norvegese Grid-Arendal in vista dell’assemblea delle Nazioni Unite sull’Ambiente, il cambiamento climatico e gli incendi si alimentano a vicenda.