Alluvione in Spagna: allerta rossa a Barcellona. Non ci sono vittime nel parking ad Aldaia

La tempesta ha investito con violentissimi temporali la Catalogna: si parla di 180 litri per metro quadro nelle ultime 12 ore. Particolarmente colpita la zona di Tarragona, ma la perturbazione ora si sta muovendo con grande intensità anche su tutto il litorale di Barcellona. Per questo il Servizio Meteorologico locale ha ampliato la sua allerta per precipitazioni intense su sei regioni. Per la Protezione civile è allerta rossa in tre aree di Barcellona (Baix Llobregat, Garraf e Barcelones). Le autorità locali hanno chiesto a tutti i cittadini di evitare viaggi inutili e tenersi a distanza di sicurezza da ruscelli e burroni.

Piogge e inondazioni hanno sommerso automobili e bloccato il traffico in località Baix Llobregat. Decretato lo stop alla circolazione sull’autostrada AP7 e ai treni delle linee suburbane di Barcellona, le cosiddette Rodalies. Deviati su altre destinazioni diciassette voli diretti all’aeroporto El Prat a causa dell’allagamento della pista e degli edifici dello scalo. Le compagnie aeree hanno cancellato una cinquantina di partenze.

Notizie rassicuranti arrivano da Aldaia. I vigili del fuoco hanno detto a 'El Paìs' che non sono stati trovati cadaveri nel parcheggio del centro commerciale Bonaire, completamente sommerso dall'acqua dopo le alluvioni e che si temeva fosse un cimitero per l'elevato numero di auto (5.800) che può contenere. I soccorritori fanno sapere che “tutte le auto ispezionate (50 o 60) sono vuote''. La conferma è arrivata poi anche dalla polizia spagnola e dal sindaco di Aldaia, Guillermo Luján.

Ancora incertezza sul numero dei dispersi. “Non è possibile fornire un numero davvero attendibile”, ha chiarito stamani il ministro degli Interni, Fernando Grande-Marlaska che in un'intervista ha ribadito che i decessi confermati sono 217.