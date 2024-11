Ciclista travolto sulla Vecchia Gasparona: l’automobilista si allontana ma poi si presenta dai carabinieri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente stradale questa mattina, 4 novembre, a Sarcedo poco prima delle otto: un ciclista è stato travolto mentre andava al lavoro lungo via Bassano del Grappa, sulla strada provinciale Vecchia Gasparona.

L’incidente è avvenuto alle 07,45 di oggi, lunedì 4 novembre, quando R.H., 41enne di Thiene che stava percorrendo la via in bicicletta in direzione di Breganze, all’altezza del civico 38 per cause in corso di accertamento è stato colpito lateralmente da un’auto che viaggiava nella stessa direzione di marcia.

A seguito dell’urto il ciclista è volato nel fossato, mentre l’automobilista si è allontanato. E’ stato un abitante della zona, a piedi, che ha notato casualmente il ciclista nel fossato, confuso e frastornato. Sul posto è stato quindi richiesto l’intervento di un’ambulanza del Suem 118, che ha provveduto al trasporto del malcapitato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Santorso, dove gli sono state diagnositcate ferite per fortuna non gravi. Sul posto nel frattempo per i rilievi del sinistro e la regolazione del traffico è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale Ne.Vi.

Poco più tardi la conducente della Kia coinvolta nell’incidente – una donna di 37 anni di Lugo di Vicenza – si è presentata spontaneamente presso la stazione dei carabinieri di Breganze, spiegando il suo coinvolgimento nell’incidente. SIn caserma è quindi intervenuta una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino che ha preso in carico la dichiarazione della conducente dell’auto, per proseguere gli accertamenti di rito.