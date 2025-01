Champions: ride solo l’Inter che vola agli ottavi. Dea, Milan e Juve agli spareggi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Diciamo la verità: fino a oggi questa nuova formula per la prima fase della Champions League a classifica unica, non era stata migliore di quella che prevedeva i gironi, anzi. Il “Super Wednesday” andato in scena per l’ottavo e ultimo turno, invece, è stato davvero entusiasmante fino all’ultimo respiro. Ben 18 partite disputate tutte in contemporanea con fischio d’inizio alle 21. Come una volta, meglio di una volta. Un dato risulta evidente: questa nuova formula ha letteralmente rimescolato le carte se consideriamo che corazzate come Real Madrid, Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Manchester City faranno i play-off. Complessivamente, però, è stata un’ultima giornata amara per le nostre rappresentanti. Ride solo l’Inter che asfalta i francesi del Monaco con la ThuLa sugli scudi ed è l’unica italiana a entrare nella Top Eight.

Al Meazza finisce 3-0 con tripletta di Lautaro. Il Toro dopo essersi sbloccato è diventato implacabile sotto porta. Sulla compagine del Principato, pesa il rosso diretto a Elebi per fallo da ultimo uomo su uno scatenato Thuram. I nerazzurri così chiudono con 19 punti come Barcellona e Arsenal, ma sono quarti perchè hanno una differenza reti peggiore di Barça e Gunners. La mega-classifica la vince il Liverpool con 21 punti. Con questi club accedono direttamente agli ottavi di finale: Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa.

Atalanta, Milan e Juventus dovranno passare dagli spareggi. La formazione bergamasca pareggia 2-2 a Barcellona e chiude al nono posto con 15 punti e nei sedicesimi di finale se la vedrà contro una tra Sporting Lisbona e Club Brugge e agli ottavi una fra Lille e Aston Villa. Molto più complicata la strada di Milan e Juventus sconfitte, rispettivamente, a Zagabria dalla Dinamo (2-1 per i padroni di casa) e a Torino dal Benfica (2-0 per i portoghesi). Peraltro, il successo non basta ai croati allenati da Fabio Cannavaro che chiudono al 25esimo posto nonostante gli 11 punti come Manchester City, Sporting e Bruges. In tal modo, al sorteggio si profila il rischio derby Milan-Juventus. In alternativa, dall’urna, per i rossoneri potrebbe uscire il Feyenoord, e per i bianconeri il PSV Eindhoven.

Suicidio Milan, crollo Juve. Il Diavolo prosegue una stagione sulle montagne russe. A Zagabria con una vittoria, gli uomini di Conceicao sarebbero entrati nella Top Eight, invece cadono e precipitano al 13esimo posto con 15 punti. Nell’economia del match è stata comunque decisiva l’espulsione di Musah al 39′. Al di là del rosso all’anglo-americano, è stato davvero un brutto Milan. Stesso discorso per la Juventus di Thiago Motta, sempre più contestata dallo Stadium. Tanti fischi al termine della sfida persa contro il Benfica. Per Madama, 20esimo posto con appena 12 punti in 8 gare. Applausi al Bologna già eliminato che pareggia 1-1 in casa dello Sporting. Strano torneo quello dei felsinei: 4 punti nelle ultime due partite, solo 2 nelle precedenti 6 e 28esimo posto finale su 36 squadre.

Il cervellotico sorteggio. Nyon, Svizzera: venerdì 31 gennaio, alle ore 12, nel quartier generale della Uefa, andrà in scena il sorteggio dei playoff. Una tra la nona e la decima classificata sfiderà una tra la 23esima e la 24esima: mentre, una tra l’11esima e la 12esima affronterà una tra la 21esima e la 22esima e così via. Altra regola: le squadre classificate dalla nona alla sedicesima posizione avranno il vantaggio di disputare la gara di ritorno dello spareggio in casa. Poi, il 21 febbraio, al termine dei play-off, ci sarà un ulteriore sorteggio in cui entreranno in scena le prime 8 della prima fase. Insomma, il meglio deve ancora venire.