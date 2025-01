Il cane abbia e disturba il vicino di casa. Spunta un’arma, detenuta in modo illegale

Serata concitata per due famiglie di Grumolo delle Abbadesse nel giorno dell’Epifania, con la notizia di un alterco tra vicini di casa che poteva comportare conseguenze gravi. Resa nota solo stamattina dal comando provinciale dei Carabinieri, dopo la denuncia inoltrata nei confronti di un cittadino del posto, un italiano di 37 anni, risultato in possesso di un’arma non detenuta legalmente.

A monte del diverbio avvenuto pare tra due uomini l’abbaiare insistente di cane domestico, nel pomeriggio del lunedì, animale che evidentemente disturbava la quiete del vicino di casa, dal suo canto poco incline a “sopportare” tanto rumore provenire dall’esterno.

Facile pensare che le comunicazioni tra i due, nell’occasione, non siano state in quelle fasi per nulla amichevoli, al punto da sfociare in minacce gravi, con uno tra i due protagonisti della vicenda a imbracciare una carabina. Arma poi sequestrata dai Carabinieri della stazione di Camisano Vicentino intervenuti nel paese vicino, scoprendo inoltre che la stessa carabina era priva del numero di matricola oltre che detenuta senza le licenze richieste.

Dopo aver calmato gli animi, una volta sicuri che la lite non sarebbe degenerata oltre, i militari dell’Arma si sono dedicati al solo possessore dell’arma, denunciandolo in procura di Vicenza per i reati di minaccia aggravata e detenzione illegale di arma comune da sparo. In questo episodio nessuno si è fatto male, almeno, e l’arma tolta dalla disponibilità di chi si era fatto prendere troppo da tensione e nervosismo, e che dovrà renderne conto nel futuro prossimo di fronte a un giudice berico.