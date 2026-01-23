Anversa, attacco con coltello alla manifestazione curda. Arrestati quattro sospetti

Attacco con coltello ad Anversa, in Belgio, dove sei persone sono rimaste ferite mentre si svolgeva una manifestazione curda. La notizia è stata riportata dalle autorità locali e ripresa dalla radio Rtbf. I feriti sono stati condotti in ospedale, mentre quattro persone sono state arrestate. Si tratta dei sospetti che avrebbero agito tra la folla. Ignoto – per ora – il movente dell’aggressione.

Stando a quanto riportato dalla polizia, “L’aggressione è avvenuta in serata davanti al Teatro dell’Opera di Anversa, dove si svolgeva la manifestazione. Secondo i nostri colleghi, quattro feriti sono stati soccorsi sull’Operaplein e altri due sono stati trovati nei pressi della Rooseveltplaats e della Sint-Elisabethstraat”, ha detto un portavoce. “Abbiamo arrestato quattro sospetti”, ha aggiunto. “La manifestazione, alla quale erano presenti duecento o trecento persone, inizialmente era pacifica. Ma verso la fine, la situazione è sfuggita di mano. La polizia era già presente per garantire che tutto procedesse senza intoppi”.

Intanto la comunità curda parla di “Atto di terrorismo”. L’aggressione sarebbe avvenuta al momento dello scioglimento di un presidio che – ha dichiarato il portavoce dell’organizzazione, Orhan Kilic, alla testata fiamminga Hln – fino a quel momento era stata “pacifica”. “Un gruppo di uomini, infiltratisi tra i manifestanti, ha improvvisamente estratto dei coltelli e ha iniziato a colpire in modo indiscriminato”, ha riferito il portavoce, ritenendo l’attacco mirato. “Non è diverso dagli attentati jihadisti contro civili nelle strade, nei mercatini di Natale o in altri luoghi pubblici”, ha sottolineato l’organizzazione, chiedendo alle autorità del Belgio di qualificare l’episodio come terrorismo.