Lite nel locale, 34enne estrae un coltello. Incastrato dalle telecamere

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Una violenta lite scoppiata nel cuore della notte all’interno di un locale di Isola Vicentina si è conclusa con una denuncia a piede libero per un 34enne residente a Malo e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti pericolosi dai Carabinieri della Stazione di Malo, intervenuti sul posto.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 4.15 in un bar di Isola Vicentina. Secondo quanto ricostruito dai militari, tra il 34enne e un altra persona, un uomo non ancora identificato, è scoppiata un’accesa discussione verbale. La situazione è degenerata rapidamente quando l’uomo ha improvvisamente estratto un coltello con una lama di 7 centimetri, seminando il panico. Poco prima dell’arrivo della pattuglia, allertata per la rissa in corso, l’aggressore ha consegnato l’arma al titolare del locale nel tentativo di evitare guai.

A incastrare definitivamente il 34enne è stata la visione dei filmati del sistema di videosorveglianza interno al locale da parte dei Carabinieri. Le immagini hanno confermato la dinamica dei fatti, permettendo di recuperare e sequestrare il coltello.

L’intervento si inserisce nell’ambito dei controlli straordinari della Compagnia di Schio per contrastare gli eccessi della movida notturna e garantire la sicurezza pubblica nell’Alto Vicentino.

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