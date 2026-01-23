“ll mio conto non spara”: a Zugliano un incontro sul ruolo dei risparmiatori contro le guerre

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

C’è un legame invisibile che unisce il conto corrente dei cittadini ai conflitti che insanguinano il mondo? Se ne parlerà nell’incontro pubblico intitolato “Il mio conto non spara”, questa sera venerdì 23 gennaio alle 20.30 presso il Centro Polifunzionale Zagorà a Zugliano. L’evento è organizzato da Banca Etica, dal Gruppo di iniziativa territoriale Altovicentino di Banca Etica in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ha anche con il patrocinio di Libera Associazione nomi e numeri contro le mafie e del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, sottolineando l’importanza istituzionale e sociale del tema trattato.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di fare luce su un meccanismo spesso ignorato dai risparmiatori: il flusso di denaro che, attraverso i circuiti bancari tradizionali, sostiene la produzione e l’export di armamenti. In un momento storico caratterizzato da forti tensioni geopolitiche, la consapevolezza sull’uso etico del proprio denaro diventa uno strumento per costruire pace.

Per approfondire il tema, interverranno due figure di riferimento, in Italia, per la pace e la finanza responsabile: Piergiulio Biatta, Presidente di Opal (Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le Politiche di Sicurezza e Difesa), che illustrerà i dati e le dinamiche dell’industria bellica italiana e internazionale e Fabio Salviato, fondatore di Banca Etica, che spiegherà come la finanza possa essere, al contrario, un motore di pace e come i cittadini possano scegliere di disinvestire dall’economia di guerra. “L’incontro non sarà solo un momento di informazione consapevole, ma anche di proposta – sottolinea l’assessora alla cultura Paola Sartori – offrendo strumenti concreti per chi desidera che i propri risparmi non siano complici di violenza, ma vengano impiegati per sostenere l’economia civile, sociale e ambientale”. L’ingresso è gratuito.

