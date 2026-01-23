Famila da capoGirona: battute le spagnole. Orange ancora in piena bagarre per la Final Six

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Quando l’acqua arriva alla gola il Beretta Famila Schio sa nuotare meglio di chiunque altro in Europa, meglio ancora se la partita si gioca proprio a fianco delle piscine di casa. Ne sa qualcosa il Girone, che affoga sotto i canestri di Shepard e compagne, finendo a -11 per un 85-74 esplosivo per le vicentine e che ricaccia indietro le spagnole nella bagarre per ottenere i pass in palio per la Final Six, rilanciando le quotazioni delle arancioni di Lapeña. In caso di sconfitta, ieri sera in un PalaRomare straripante di tifo ed entusiasmo, e risultati delle altre squadre in lizza alla mano, sarebbe stato baratro quasi assicurato.

Serata da album dei ricordi per tutti e tutte, ma in particolare per la Shepard, terrificante sotto canestro per le avversarie di Girona: 31 i punti personali realizzati, oltre al consueto dominio ai rimbalzi (11) che hanno permesso alle padrone di casa ben 7 extra possessi in più da sfruttare sotto canestro. Un riscatto pieno e rotondo quello confezionato a Schio da capitan Sottana e compagnia giubilante, rispetto al ko dell’andata – e a quello della scorsa settimana in Francia, in casa Bourges – che sembrava pregiudicare il cammino europeo del team a cinque stelle costruito in estate da De Angelis e patron Cestaro, con l’Europa nel mirino e fin qui dominatore – quintetto imbattuto – in Italia.

Da segnalare anche i 15 punti della spagnola di sponda Schio, Maria Conde, autrice anche di 7 assist nel corso della partita, mentre tutte le altre si battono con la bava alla bocca pur senza eccellere al tiro, tutte sotto la doppia cifra. Decisivo il terzo quarto, quando le orange dopo aver subito il sorpasso sfoderano un cambio di marcia impetuoso, costruendo così le basi per la vittoria ampia anche nel punteggio, contenendo il ritorno delle ospiti nel finale. Il neo della serata è l’infortunio a Zandalasini, un probabile problema muscolare che l’ha messa in panchina a metà partita. A causa della classifica avulsa, il Beretta si trova ora ad occupare il 5° posto in classifica con lo stesso record di Praga e Bourges ma continua ad avere il destino nelle proprie mani: sono proprio queste le prossime avversarie del Famila e vincere significherebbe strappare il pass per i play-in.

IL TABELLINO DEL MATCH – Beretta Famila Schio-Spar Girona 85-74

Parziali 23-20, 45-40, 70-58

Beretta Famila Schio: Mestdagh ne, Sottana 2, Zanardi 6, Verona 9, Conde 15, Andrè 5, Zandalasini 7, Badiane 2, Keys 5, Shepard 31, Laksa 3

Spar Girona: Jocyte 7, Holm 2, Quevedo 18, Canella 1, Guerrero 15, Pendande Mendes 9, Carter 7, Lopez 0, Ribas ne, Bibby 15

