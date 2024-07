Attacco in Ucraina, almeno 30 vittime e 100 feriti: colpito anche un ospedale pediatrico

Zelensky e il primo ministro polacco Donald Tusk hanno osservato un minuto di silenzio per le vittime degli attacchi russi, all'inizio di una conferenza stampa congiunta a Varsavia dove il leader ucraino ha fatto tappa, prima di volare al vertice della Nato a Washington. “Non ci sono parole, documenti o dichiarazioni politiche che basterebbero, da un lato, a condannare l'aggressore e, dall'altro, parole che basterebbero come segno di solidarietà e di aiuto”, ha affermato Tusk, riferendosi agli attacchi missilistici che hanno colpito in particolare un ospedale pediatrico a Kiev.

Il premier ungherese Orban intanto è arrivato stamattina in Cina. “Missione di pace 3.0”, ha scritto sul suo profilo X prima di incontrare Xi Jinping a Pechino. “Putin non confida in una tregua in Ucraina prima dell'avvio dei colloqui di pace, secondo Orban. . “Missione di pace 3.0”, ha scritto sul suo profilo X prima di incontrare Xi Jinping a Pechino. “Putin non confida in una tregua in Ucraina prima dell'avvio dei colloqui di pace, secondo Orban. per le vittime degli attacchi russi, all'inizio di una conferenza stampa congiunta a Varsavia dove il leader ucraino ha fatto tappa, prima di volare al vertice della Nato a Washington. “Non ci sono parole, documenti o dichiarazioni politiche che basterebbero, da un lato, a condannare l'aggressore e, dall'altro, parole che basterebbero come segno di solidarietà e di aiuto”, ha affermato Tusk, riferendosi agli attacchi missilistici che hanno colpito in particolare un ospedale pediatrico a Kiev.

Okhmatdyt di Kiev. I piccoli pazienti vengono portati via dalla struttura dopo le conseguenze dell'attacco missilistico russo su Kiev. Oggi la cosa più importante è non farsi prendere dal panico ma contribuire a salvare il maggior numero possibile di vite”, ha detto Lyashko alla tv ucraina, sottolineando come al momento dell'attacco fossero in corso tre interventi chirurgici.