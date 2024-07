Mercoledì l’inaugurazione di Operaestate Festival con la parata spettacolare di ResExtensa in centro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Operaestate Festival apre ufficialmente la sua ricca programmazione con uno spettacolare evento firmato dalla compagnia pugliese ResExtensa: una magica e suggestiva parata che mercoledì 10 luglio dalle ore 21.30 attraverserà le vie del centro storico di Bassano del Grappa, per prendere luce e vita nelle piazze.

La serata è inserita anche nei mercoledì di Bassano sotto le stelle, realizzati in collaborazione con Confcommercio, serate che prevedono l’apertura serale dei negozi e l’animazione culturale di tutto il centro storico. Lo spettacolo dà quindi il via al cartellone di Operaestate, il festival diffuso promosso dal Comune di Bassano insieme alle Città palcoscenico e realizzato grazie al contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la Regione del Veneto e la rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival.

Creato in esclusiva per Operaestate Festival, FATA (acronimo di Fuoco Aria Terra Acqua) è uno spettacolo itinerante, che attraversa i quattro elementi naturali. Guidate dalla voce di Madre Natura e da una speciale banda, creature fantastiche e cavalieri senza tempo percorreranno le vie della città, per poi illuminarsi nelle piazze, in una vera e propria esplosione di colori e vitalità.

Tra danzatori a terra e in acqua, acrobazie aeree e giochi di fuoco, il pubblico verrà coinvolto in un viaggio onirico capace di stupire e meravigliare!

Dal 2004, grazie al sostegno di Carolyn Carlson, Susanne Linke, Urs Dietrich e Danio Manfredini, e all’esperienza di danza e progettazione light design dei suoi fondatori presso la Biennale di Venezia, la compagnia di danza contemporanea ResExtensa esula da schemi convenzionali, caratterizzandosi per la sua natura fortemente visiva e narrativa. Una proposta che fonde danza aerea e acrobatica, video proiezioni, manipolazione del suono, interazione con la luce, musica dal vivo, parola e poesia, creando spettacoli suggestivi e coinvolgenti.

Una serata di festa per la città, adatta ad un pubblico di tutte le età, che si prepara così ad accogliere oltre 110 appuntamenti fino al 15 settembre, con un programma vario e articolato, disponibile online su operaestate.it. In caso di pioggia lo spettacolo verrà annullato.