Piano Mattei, firmato oggi l’accordo. 38 milioni di euro per il Centro Agroalimentare in Mozambico

Il 20 giugno la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio ad un convegno sul piano Mattei organizzato da Confcommercio a Milano aveva dichiarato: “Sono molto felice che il tessuto produttivo economico di questa nazione abbia compreso sin dall'inizio l'importanza e la strategicità della sfida che il governo ha lanciato con l'iniziativa del piano Mattei. Questo è un elemento molto prezioso perché se il piano Mattei sarà un successo e se riuscirà davvero a costruire quel modello di cooperazione e sviluppo con le nazioni africane che abbiamo in mente, molto dipenderà dal contributo delle nostre imprese, dalla possibilità di mettere le loro energie e la loro concretezza al servizio di questa iniziativa”. in un videomessaggio ad un convegno sul piano Mattei organizzato da Confcommercio a Milano aveva dichiarato: “Sono molto felice che il tessuto produttivo economico di questa nazione abbia compreso sin dall'inizioQuesto è un elemento molto prezioso perché se il piano Mattei sarà un successo e se riuscirà davvero a costruire quel modello di cooperazione e sviluppo con le nazioni africane che abbiamo in mente,e la loro concretezza al servizio di questa iniziativa”.

La firma dell'accordo, da un lato da parte del Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri, Stefano Gatti, e del Direttore Cooperazione Internazionale e Finanza per lo Sviluppo di Cassa Depositi e Prestiti, Paolo Lombardo, dall'altro da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze del Mozambico, Ernesto Max Elias Tonela, fa seguito alla partecipazione del Presidente del Mozambico Nyusi al Vertice Italia-Africa del 29 gennaio scorso e avviene a margine della missione dei rappresentanti della Cooperazione italiana e della Struttura di Missione per l'attuazione del Piano Mattei in Africa Australe (Sudafrica, Mozambico, Malawi e Zambia), seguito delle missioni regionali in Africa Orientale e in Africa Occidentale che si sono svolte negli ultimi mesi.