Attacco sinagoga a Manchester, una delle vittime è stata colpita dalla polizia

L’autopsia condotta dal medico legale dell’Home Office ha confermato che Adrian Daulby, 53 anni, è morto per le ferite da arma da fuoco compatibili con i proiettili sparati dagli agenti. Impiegato in un’azienda del settore edilizio, Adrian Daulby era membro attivo della comunità locale. L’altro uomo rimasto ferito, ma non in pericolo di vita, sarebbe appunto stato raggiunto da un colpo sparato dagli agenti come ha spiegato Watson. Si tratta di Melvin Cravitz, pensionato, un frequentatore abituale della sinagoga. Entrambi, secondo testimoni, avrebbero cercato di impedire fisicamente l’ingresso del terrorista nell’edificio, riuscendo a rallentarlo. Questo intervento, ritenuto eroico dai presenti, ha probabilmente evitato una strage ancora più grave.

L’inchiesta attualmente in corso mira a stabilire le esatte responsabilità dell’episodio. Le autorità chiedono di attendere i risultati ufficiali delle analisi prima di trarre conclusioni definitive sulla responsabilità dell’eventuale colpo fatale. Saranno analizzati i filmati delle bodycam in dotazione agli agenti, le traiettorie dei proiettili e il posizionamento di ogni soggetto coinvolto. L’obiettivo è determinare se i colpi siano partiti come reazione diretta a una minaccia o se vi sia stato un errore di valutazione, come un’identificazione errata della vittima come aggressore. La polizia ha ribadito che gli agenti intervenuti erano autorizzati all’uso di armi da fuoco in una situazione considerata ad “alto rischio di attentato esplosivo”. La priorità, secondo quanto riferito, era impedire l’ingresso del sospetto nella sinagoga. Tuttavia, il governo ha già richiesto una verifica dei protocolli operativi in scenari di emergenza armata.