Tre morti a Roma durante un inseguimento con la Polizia

Secondo la ricostruzione un veicolo sottoposto a controllo da un equipaggio della polizia si è dato alla fuga. All’inseguimento si è aggiunta una gazzella dei carabinieri. La macchina in fuga, giunta all’altezza di via Collanina, ha invaso la corsia opposta andandosi a scontrare contro un secondo veicolo privato. Nell’impatto tutti e tre i passeggeri di quest’ultimo sono morti. Decimata una famiglia: le vittime sarebbero madre, padre e figlio di 70, 64 e 41 anni, residenti a Guidonia, che tornavano da una festa.

I tre occupanti della macchina in fuga, di origine sudamericana, sono stati arrestati per omicidio stradale, violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, resistenza, porto di oggetti atti allo scasso e resistenza. All’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti jammer e cacciaviti atti allo scasso.

Secondo i rilevamenti l’inseguimento, nato per una segnalazione per spaccio, è iniziato all’incrocio tra via Palmiro Togliatti e via Prenestina, all’altezza di via Ascoli Satriano. La pattuglia della polizia è rimasta a distanza di sicurezza, nel tentativo di monitorare la situazione senza aumentare i rischi per gli altri utenti della strada. Marito e moglie, italiani di 70 e 64 anni, sono deceduti sul colpo mentre il figlio della coppia, di 41 anni, è morto poco dopo il trasporto al policlinico Umberto I.