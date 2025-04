Blackout in Spagna, Portogallo e Francia: fermi treni e aerei. Persone bloccate in metro

Un imponente blackout si è verificato in Spagna, in parte del Portogallo e per alcuni minuti ha interessato anche il sud della Francia. Ancora non si capisce l’origine di questa massiccia interruzione elettrica, ma da più parti si è parlato di ‘attacco hacker’. Poi la Ren la compagnia di energia elettrica portoghese ha fatto sapere che il blackout sarebbe stato provocato da “un raro fenomeno atmosferico” che si sarebbe verificato in Spagna. La compagnia di energia elettrica portoghese, ha parlato di una “vibrazione atmosferica indotta”, cioè delle “oscillazioni anomale sulle linee dell’alta tensione provocate da estreme variazioni di temperatura”. Quindi l’interruzione di elettricità sarebbe stato il risultato “di un problema della rete spagnola”.

Anche per l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica si tratterebbe più probabilmente di un guasto tecnico, piuttosto che di un attacco informatico. Tuttavia l’Enisa, sta monitorando da vicino la situazione ed è in contatto con le autorità competenti a livello nazionale e comunitario.

Il blackout ha causato e continua a causare fortissimi disagi. Gli ospedali hanno dovuto attivare i generatori. I reattori delle centrali nucleari si sono fermati automaticamente e anche in questo caso sono entrati in funzione i generatori diesel che mantengono gli impianti in condizioni di sicurezza secondo quanto ha comunicato il Consiglio per la sicurezza nucleare (Csn). I gestori delle centrali Almaraz II, Asco I e II e Vandellos II, hanno assicurato che non c’è stato alcun impatto sui lavoratori, sulla popolazione o sull’ambiente.

Sono stati colpiti anche semafori e centri commerciali. I treni sono fermi e la circolazione per oggi non riprenderà. A Madrid, il servizio della metropolitana è stato interrotto e anche la rete Cercanías della capitale spagnola è stata messa fuori servizio. Nelle metropolitane di Barcellona e Madrid attimi di panico e decine gli interventi dei pompieri per le persone rimaste intrappolate negli ascensori. Le autorità spagnole hanno raccomandato ai cittadini di restare a casa e a chi è in movimento di restare dove si trova. Il governo ha anche esortato ad evitare il più possibile di mettersi alla guida, dopo il blackout che ha colpito la Penisola Iberica. Fermate anche le partite di tennis al Master di Madrid.

La spagnola Red Eléctrica ha preventivato tra le “sei e le dieci ore” per ripristinare completamente la corrente elettrica. Lo riportano i media spagnoli. Il governo ha anche convocato d’urgenza il Consiglio per la sicurezza nazionale.

Tajani a Valencia: ‘Seguo gli eventi. Connazionali avvisati tramite sms”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani che in queste ore è proprio a Valencia per un incontro con imprenditori italiani in Spagna e per il congresso del Ppe, ha fatto sapere che i nostri connazionali “sono stati contattati dai consolati d’Italia e dall’Unità di crisi da Roma con messaggi che potrebbero non essere stati ancora ricevuti sui telefoni cellulari”. Nel frattempo anche la Farnesina invita “a non lasciare abitazioni e uffici e ad evitare anche viaggi in auto per l’interruzione di corrente elettrica agli impianti semaforici”.