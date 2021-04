Canale di Suez, passata anche l’ultima nave. L’Egitto chiede risarcimento da un miliardo

Il gigantesco portacontainer è lungo oltre 400 metri è stato rimesso in galleggiamento lunedì scorso e dopo un paio di giorni le autorità hanno iniziato a indagare sull'incidente. "L'inchiesta sta andando a buon fine, ma richiederà ancora qualche giorno. Poi annunceremo i risultati", ha dichiarato Osama Rabie, presidente della Suez Canal Authority.

Adesso l'Autorità del Canale di Suez chiederà un miliardo di dollari (circa 850 milioni di euro) di risarcimento per le perdite subite a causa del blocco del traffico marittimo durato sei giorni, così ha annunciato il l'ammiraglio Osama Rabie che spiega inoltre: “Il risarcimento richiesto non solo riguarderà la perdita di 14-15 milioni di dollari di entrate al giorno, ma anche il rimborso delle spese per l'utilizzo di draghe e di rimorchiatori usati per disincagliare il cargo”. Rabie ha poi sottolineato che la Ever Given resterà ferma fino a quando non verrà raggiunto un accordo sul risarcimento. “Potremmo arrivare a un accordo in modo amichevole e ottenere un risarcimento forfettario, ha detto Rabie aggiungendo di augurarsi che il caso si chiuda in due tre giorni. “I proprietari della Ever Given stanno collaborando. Hanno partecipato al processo di recupero e in passato non abbiamo avuto problemi con loro” ha concluso.



Il Canale di Suez permette la navigazione diretta dal Mediterraneo verso all'Oceano Indiano, senza la necessità di circumnavigare l'Africa sull'Oceano Atlantico lungo la rotta del capo di Buona Speranza. Fu completato nel 1867 dopo 10 anni di lavori e inaugurato il 17 novembre 1869: il canale venne realizzato dal francese Ferdinand de Lessepse consiste di due tratte, a nord e a sud dei Laghi amari.