Frontale auto-moto sulla provinciale: tre feriti, due dei quali in rianimazione

Drammatico frontale fra una moto e un’auto nel pomeriggio a Villaverla: tre le persone ferite, due delle quali gravi.

Il violento frontale è avvenuto alle 15.50 in via Roma, lungo il rettilineo della strada provinciale 349: Un 54enne di Thiene – le cui iniziali sono G.R. – stava viaggiando proveniente da Vicenza in sella ad una moto Yamaha granturismo. sul sellino posteriore stava trasportando E.A., 50enne di Bassano del Grappa. I due viaggiavano quindi in direzione di Thiene quando, secondo una prima ricostruzione della polizia locale del Consorzio Nordest Vicentino, all’altezza del civico 132 non sono riusciti ad evitare l’impatto con una Mini Cooper rossa alla cui guida vi era A.T., un 30enne di Vicenza, che proveniva dalla direzione. L’auto per cause in corso di accertamento, ha completamente invaso la corsia opposta proprio mentre transitava la moto di grossa cilindrata.

Violentissimo ed inevitabile l’impatto: la moto ha colpito il vetro dell’auto e la parte anteriore sinistra e ha finito poi, dopo parecchi metri, la sua corsa lungo il ciglio della strada parecchi metri più avanti. Sul posto sono intervenute subite due ambulanze e l’elisoccorso di Verona emergenza. Ad avere la peggio proprio il centauro e la sua passeggera: l’uomo è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza in gravissime condizioni, mentre la passeggera è stata trasporta sempre a Vicenza e sempre in codice rosso, ma con l’autoambulanza. Entrambi ora sono ricoverati nel reparto di rianimazione in condizioni gravi. Ferito anche il conducente della Mini Cooper, trasportato in codice giallo all’ospedale di Santorso.