LR Vicenza – Cittadella 1-0. Le pagelle tifose

Seconda vittoria di fila per il Vicenza di Di Carlo, che con la primavera sembra rinato. Grazie alla vittoria di ieri per 1-0 contro il Cittadella, che all’andata aveva rifilato tre schiaffoni alla truppa biancorossa, il Vicenza si porta al decimo posto, a soli 4 punti dalla zona playoff, e a +9 dai playout.

“Basta” un gol di Nalini nel primo, sugli sviluppi di una palla inattiva, per portare a casa i tre punti. Citta che nel secondo tempo attacca ma il Lane chiude divinamente gli spazi, e vendica la sconfitta dell’andata.

Grandi: Molto convincete la sua prestazione, alterna interventi importanti con uscite sicure. GARANZIA 7

Beruatto: Dopo qualche partita in anonimato, torna ad essere la spina sul fianco della squadra avversaria, sempre in proiezione offensiva sforna assist interessanti. CAFU 7

Bruscagin: Forse di tutta la difesa è quello che soffre un po’ do più, ma nel tempo ne esce con una buona prestazione. ASSESTATO 6,5

Padella: Erge un muro, non passa niente, palle basse, palle alte, uomini. Non ce n’è per nessuno. WALL 7

Valentini: Sinceramente si è ben integrato e ha una buona intesa con i compagni di reparto, di testa sono tutte sue. ARCIGNO 7

Zonta: Ormai ogni suo voto è una copia di quello precedente. Si impegna, corre, va’ alla conclusione e da tutto per la causa. TUTTOFARE 7

Rigoni: Si veste da veterano, da leader del centrocampo e non sbaglia niente, né in interdizione né in impostazione, sempre nel posto giusto. ESPERIENZA 7

Agazzi: La miglior partita da quando si è accasato qua, sicuro, preciso e partecipa alla manovra. INTEGRATO 7

Nalini: Gol che vale la partita, ma sempre pericoloso e una minaccia per gli avversari.

Categoria superiore. ACQUISTO 7

Vandeputte: Lui si impegna, spesso è nel posto giusto ma la conclusione non pare più il suo pane quotidiano. ARRUGINITO 5,5

Meggiorini: Partita dell’ex, dove combatte, mette in campo grinta e volontà. SEMPRE VERDE 6,5

Longo: Sbaglia il gol del ko, mai presente mai utile. BOCCIATO 4

Di Carlo: partita perfetta, nulla da dire. CHAPEAU 7