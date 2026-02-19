Caso Esptein, arrestato l’ex principe Andrea d’Inghilterra

Il caso Epstein si allarga. Ed anche il numero delle persone note coinvolte.Lo riporta la Bbc precisando che l’arresto è avvenuto nell’ambito dell’inchiesta per condotta illecita nello svolgimento di una funzione pubblica. Il Daily Mail ricorda che il giorno dell’arresto coincide con quello del 66esimo compleanno di Andrew Mountbatten-Windsor.

Nessuno è al di sopra delle legge. Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer in una trasmissione della Bbc, mentre la polizia britannica si presentava a Sandringham per arrestare l’ex principe Andrea. Il premier britannico ha detto che il principio è “molto importante e deve essere applicato in questo caso allo stesso modo in cui lo sarebbe in qualsiasi altro caso. Uno dei pilastri del nostro sistema è che nessuno è al di sopra della legge”, poi ha invitato”chiunque in possesso di informazioni deve presentarsi davanti alle autorità competenti”.

La reazione del sovrano, e fratello, non si è fatta attendere. Re Carlo ha dichiarato: “Ho appreso con la più profonda preoccupazione la notizia riguardante Andrew Mountbatten-Windsor e i sospetti di condotta illecita nell’esercizio di una funzione pubblica. Ora seguirà il percorso completo, equo e corretto attraverso il quale la questione sarà esaminata nel modo appropriato e dalle autorità competenti. In questo, come ho già affermato in precedenza, esse hanno il nostro pieno e totale sostegno e la nostra collaborazione. Desidero essere chiaro: la legge deve fare il suo corso. Poiché il procedimento è in corso, non sarebbe opportuno per me aggiungere ulteriori commenti su questa vicenda. Nel frattempo, la mia famiglia e io continueremo a svolgere il nostro dovere e il nostro servizio nei confronti di tutti voi”.