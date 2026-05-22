L’ex principe Andrea indagato per presunti reati sessuali
Come riporta Sky News, il sospetto si riferisce alla possibilità che l’ex duca di York abbia ricevuto diversi anni fa, nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor, una giovane donna del giro di Epstein. L’ipotesi si basa su quanto dichiarato ai media dalla presunta vittima. La polizia britannica, però, non l’ha ancora ascoltata e starebbe cercando di contattarla.
Andrea era stato arrestato nel giorno del suo 66esimo compleanno e poi rilasciato dopo alcune ore. I fascicoli sembrano dimostrare che il fratello del re abbia trasmesso documenti governativi riservati e informazioni commerciali al suo amico Epstein.
L'ex duca di York è stato privato l'anno scorso degli ultimi titoli reali residui. Il fratello, re Carlo III, lo ha inoltre allontanato dalla residenza di Windsor, trasferendolo in una dimora di campagna nel Norfolk, vicino al complesso reale di Sandringham.