L’ex principe Andrea indagato per presunti reati sessuali

nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo è ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico.

Come riporta Sky News, il sospetto si riferisce alla possibilità che l’ex duca di York abbia ricevuto diversi anni fa, nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor, una giovane donna del giro di Epstein. L’ipotesi si basa su quanto dichiarato ai media dalla presunta vittima. La polizia britannica, però, non l’ha ancora ascoltata e starebbe cercando di contattarla.



Andrea era stato arrestato nel giorno del suo 66esimo compleanno e poi rilasciato dopo alcune ore. I fascicoli sembrano dimostrare che il fratello del re abbia trasmesso documenti governativi riservati e informazioni commerciali al suo amico Epstein.

L'ex duca di York è stato privato l'anno scorso degli ultimi titoli reali residui. Il fratello, re Carlo III, lo ha inoltre allontanato dalla residenza di Windsor, trasferendolo in una dimora di campagna nel Norfolk, vicino al complesso reale di Sandringham.