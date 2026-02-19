Turismo, per Asiago un anno da record: presenze e arrivi raddoppiati rispetto al 2017

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Asiago ha raddoppiato le presenze e gli arrivi per turismo in otto anni. Un risultato che fa gongolare il sindaco Roberto Rigoni Stern. Il 2025 si è chiuso infatti con un risultato straordinario per il principale comune dell’Altopiano: le presenze e gli arrivi turistici registrano un incremento eccezionale: se nel 2017 i dati si fermavano a valori che oggi appaiono lontani, il 2025 rappresenta, invece, il punto più alto di una crescita costante e strutturata.

L’amministrazione guidata da Rigoni Stern è convinta che il traguardo certifichi la solidità di un percorso avviato da anni e fondato su una visione strategica chiara e condivisa. “È un risultato che non è frutto del caso ma il riconoscimento di un lavoro incessante portato avanti dalla nostra Amministrazione comunale e dalle amministrazioni dei Sette Comuni dell’Altopiano” dichiara Rigoni Stern.

“Determinante – spiega – è stato l’impegno nella riqualificazione degli impianti e delle infrastrutture turistico-ricettive, che ha consentito di elevare la qualità dell’offerta e di rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze di un turismo moderno, attento ai servizi e all’esperienza complessiva del soggiorno. Parallelamente, la programmazione di eventi di altissimo livello, capaci di attrarre visitatori da tutta Italia, ha rafforzato il posizionamento del territorio nel panorama nazionale. Manifestazioni sportive, culturali e di intrattenimento di grande richiamo hanno contribuito in maniera significativa all’aumento delle presenze, generando un indotto importante per l’intero sistema economico locale”.

Il primo cittadino sottolinea anche l’importanza fondamentale dell’investimento in promozione e comunicazione: “Ha dato visibilità non solo ad Asiago ma all’intero territorio dei sette Comuni dell’Altopiano, valorizzandone le peculiarità ambientali, storiche ed enogastronomiche sulle reti nazionali e nei principali canali di diffusione turistica. Un plauso particolare va inoltre agli operatori del settore, alle agenzie di viaggi che lavorano per attrarre turisti e in modo specifico agli albergatori, che stanno investendo con determinazione per migliorare costantemente la qualità dei servizi, rinnovare le strutture e innalzare gli standard dell’accoglienza”.

