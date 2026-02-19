Accoltellamento fra giovani dopo la sfilata di Carnevale. Marsetti prende le distanze, indagini in corso

Sta generando molta preoccupazione a Malo il fatto di sangue avvenuto l’altra sera, 17 febbraio, a margine della sfilata di Carnevale del Martedì Grasso. Due giovani sono rimasti feriti da armi da taglio poco dopo le ore 20, in piazza Marconi, dopo che si era conclusa la Terza sfilata della 102ª edizione del Carnevale di Malo, organizzato quest’anno dal Comune.

Il ferimento sarebbe scaturito da una lite scoppiata fra un gruppetto di giovani per futili motivi, quando il centro era ancora pieno di persone e in alcuni locali si proseguiva la festa con dj set. Fra sangue e grida, ci son stati momento di paura e la festa si è interotta. Sono state avvertite le forze dell’ordine, ancora presenti sul posto per la sfilata. Due i giovani rimasti feriti: il più grave un 22enne di Molina, colpito con un coltello alla spalla e portato in ospedale in ambulanza in codice giallo (non è in pericolo di vita). L’altro ferito, sempre un giovane di Malo, ha riportato ferite più lievi.

Il sindaco, Moreno Marsetti ha preso le distanze da quanto accaduto, preoccupato di difendere un evento promosso dall’amministrazione comunale e reso possibile grazie a un gran numero di volontari. “Si è trattato di un fatto grave – afferma in un comunicato il primo cittadino- e l’Amministrazione esprime piena vicinanza alla persona rimasta ferita e ai suoi familiari, augurando una pronta e completa guarigione. Sono in corso le indagini dei carabinieri, che ringraziamo per il lavoro che stanno svolgendo al fine di accertare con esattezza le responsabilità. Valuteremo eventuali provvedimenti di nostra competenza alla luce degli esiti investigativi”.

E poi spiega: “È necessario chiarire con assoluta precisione che l’episodio si è verificato a Carnevale già concluso. L’ordinanza comunale era scaduta, le strade erano state riaperte e non era più in corso alcuna attività inserita nel programma ufficiale della manifestazione. Il Carnevale e la sfilata si sono svolti regolarmente e non sono stati in alcun modo fermati o interrotti. Sotto il profilo temporale, organizzativo e amministrativo, l’evento risultava formalmente e sostanzialmente chiuso al momento dell’accaduto. Il fatto si è verificato fuori da un locale e al di fuori del perimetro organizzativo della manifestazione, non essendo in alcun modo riconducibile alla gestione dell’evento. In quel momento organizzatori, volontari, carristi e gruppi si trovavano presso il Centro Giovanile per il tradizionale momento conviviale conclusivo”.

“È fondamentale – aggiunge – distinguere un episodio grave e isolato, avvenuto successivamente alla chiusura dell’evento e fuori dall’organizzazione, dal regolare svolgimento del Carnevale, manifestazione ultra centenaria che si è svolta con ampia partecipazione e senza criticità durante il suo programma ufficiale. Il Carnevale, giunto alla sua 102ª edizione, è stato organizzato dal Comune in collaborazione con tutte le associazioni del territorio, con il contributo determinante di carristi, gruppi, volontari e realtà locali che hanno lavorato con impegno e senso di responsabilità. Un sentito ringraziamento va ai numerosi volontari, ai carristi, ai gruppi partecipanti, alle associazioni coinvolte, alle Forze dell’Ordine e a tutte le autorità impegnate che hanno garantito un elevato livello di sicurezza durante tutta la durata della manifestazione”.

